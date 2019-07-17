韓國瑜今早沒防颱行程 市民轉「鄰居」颱風文宣自保

2019-07-17 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（17）日上午沒有安排防颱行程，雖中午時聲明「希望做到零災害」，但高雄市民不領情，在臉書上瘋傳屏東縣府製發的防颱文宣，並嘆「沒市長，只好借一下隔壁的溫馨提醒！大家自保了」。

韓國瑜今天中午表示，將與副市長李四川共同視察高雄市內幾處易淹水點，預計在晚上會開設災害防治中心，並表示自己在昨（16）日的市政會議中已有強調，希望上任後碰到第一個颱風，能夠做到零損害，已對各區區長下達命令，也透露已跟軍方聯繫、將有百餘兵力隨時投入救災。

臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」有鑑於韓國瑜上午無安排防颱行程，發文貼出屏東縣長潘孟安的防颱文宣，內容可見丹娜絲昨（16）日的路徑預測圖與潘孟安的肖像同框，還有文字顯示：「屏東全力防災，環流陸續影響，週四週五可能侵台（最新資訊已更正不侵台）適逢大潮，做好防颱準備。」

該臉書小編指出，「沒市長，只好借一下隔壁的溫馨提醒！大家自保了」；網友們也紛紛留言「希望高雄市民們早日找到你們的真市長」、「如果颱風真的穿台過去，那本人非常希望能看到高雄市府淹水的場景」、「高雄市長只想開心參加喪禮」、「橡皮艇或游泳圈準備好了，準備自救可以順便救鄰居」。

高雄點 Kaohsiung.原文

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