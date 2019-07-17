柯P分析韓粉頭頭是道 王世堅反指柯粉只有一個字能形容...

2019-07-17 22:00

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨選2020總統大選，台北市長柯文哲昨接受《風傳媒》及《新新聞》專訪時，表示完全同意綠營大老林濁水的文章，指韓流支撐點為深藍、地方家族與派系、Loser，引發各界討論。台北市議員王世堅今表示，柯文哲應顧好自己的柯粉，細分韓粉幹嘛？尤其用職務工作優劣區分韓粉組成的分子、說韓國瑜的能力只能當北農總經理，這就是菁英份子的優越、傲慢心態！

對於是否認同韓的支持者中很大部分是loser，柯文哲今上午解釋，不是loser，韓國瑜現象不是韓國瑜的問題，就好像在看香港，「反送中事件真的是因為一條法令就造成100萬人上街頭，真的是這樣嗎？當然不是」。

柯文哲接受專訪時談到「韓國瑜讀的書，只能當北農總經理」，王世堅表示，柯文哲應該先顧好自己的柯粉，柯粉只有一個字就是「瞎」，尤其用種職務工作優劣來區分所謂的韓粉組成份子，甚至說韓國瑜的能力只能當北農總經理，這就是菁英份子的優越、傲慢心態。

柯文哲在專訪談到，蔡英文不是姚文智，韓國瑜不是丁守中，三腳督要贏太難，還在研發原子彈，王世堅直呼，柯文哲的心態多卑劣、多殘酷！用什麼比喻都可以，卻用原子彈做比喻，就像昨天用希特勒做比喻一樣，希特勒也好、原子彈也罷，是全人類公敵，柯文哲卻可以輕而易舉地拿來比擬。

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