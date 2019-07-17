「草包」領導藍營團結 林濁水嘆：這不叫淪落什麼叫淪落

2019-07-17 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜從國民黨初選中勝出，中華大學講座教授杜紫宸質疑民調遭到操作；民進黨新潮流系大老林濁水指出，團結在「草包」的領導之下，「這不叫渝（淪）落，什麼叫淪落。」

15日國民黨民調公布後，杜紫宸先質疑失準，直批「背後没有人操作，那什麽才叫操作？」而後又發文對韓國瑜嗆聲，「如果心中没有一絲絲喜悅，只感覺無比沈重的責任，我建議韓國瑜在7/28國民黨全代會通過提名後，立即辭去高雄市長」。

杜紫宸認為，「半工半讀」太累了，而且很難考第一名的，甚至引述國民黨中常委姚江臨的言論，諷刺韓「（國民）黨要的是西裝，不是內褲」。

批韓「沒收狂」 林濁水轟國民黨「淪落」

林濁水今（17）日在臉書發出2篇貼文，批評韓國瑜在初選勝出後的記者會中，表現「果然厲害。總統提名初選沒收政策辯論，現在提名了，沒收進階成2.0版。先沒收美聯社的提問，再進一步沒收所有記者提問」，他諷刺「真是史上最強的沒收狂」。

林濁水繼續提到，國民黨初選落選人郭台銘現在出國，獲勝的韓國瑜稱心中「沒有一絲喜悅」，該黨成員「舉黨歡欣高喚團結」，卻是「團結在草包的領導之下。讓草包精神洋溢在百齡老黨之中？」林濁水嘆：「唉，這不叫渝（淪）落，什麼叫淪落。」

林濁水臉書全文

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