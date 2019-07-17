高雄人新問候語？廣德家老闆籲：「吃飽了嗎」改「簽罷了嗎」

2019-07-17 17:11

〔記者方志賢／高雄報導〕「你簽罷了嗎？」罷韓煎餅「廣德家」今下午移師台灣基進黨辦公室，戶外豔陽高照，仍吸引大批排隊人潮，雙方互贈「高雄Fucked up財」及「溜之大吉」字樣T恤，「廣德家」老闆也呼籲以「簽罷了嗎」成為高雄人見面的問候語。

高雄香蕉煎餅店「廣德家」因力挺罷韓活動，遭大批韓粉霸凌、攻擊，卻引爆更多高雄人相挺，昨天有匿名民眾贊助500份香蕉煎餅，「廣德家」今下午前往台灣基進高雄黨部辦公室前擺攤，大批民眾到場力挺。

現場除了「廣德家」擺攤銷售煎餅外，台灣基進也發起罷韓T恤版印活動，邀民眾將市長落跑的心聲印在衣服上，表達高雄沒有發大財，而是Fucked up（完蛋）的不滿，呼籲持續罷免，而總統也不要選錯人。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰鼓勵廣德家店長，雖然做正確的事沒有「糧薪」，為了正確的事而付出代價，但仍要相信，正確的事做久就會有人看見努力。

「廣德家」老闆表示，鄰居見面打招呼都用台語說「吃飽了嗎」，但現在要改成說「簽罷了嗎」，希望大家一起關注罷免行動，讓罷韓行動持續擴散，未來「簽罷了嗎」成為高雄人見面的問候語。

台灣基進新聞部副主任張博洋也說，不論是煎餅、罷韓連署、還是版印活動，都需時間等待，今天活動可說是罷韓的鐵人三項。

一名支持罷韓行動的蔡小姐說，「廣德家」老闆被霸凌是非常過分的事，大家不畏高雄太陽的酷熱，仍站出來支持他。另位何先生也說，有正常邏輯的人都不會再支持韓市長，他支持罷韓行動，就是在做一件有邏輯的事。

一對王姓兄弟從左營騎機車來簽罷免書，他們說韓國瑜原本說不選總統，後來通過初選，又說自己不開心，覺得韓假惺惺，常講違心之論，韓國瑜還是應將市政做好，兌現承諾，再來參選總統。

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