笑翻！韓粉「挺韓投票」只能選「贊同」 網友：很中國

2019-07-17 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選民調由高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨競逐2020總統大選。對此，有挺韓臉書粉專在今日舉辦投票，詢問網友是否贊同韓國瑜帶職參選一事？不過奇葩的是，該粉專只給出兩個選項：「贊同」和「非常贊同」。有網友看到後笑翻表示「太聰明了吧」！也有網友狠酸「給韓國瑜當上總統之後，以後的投票都會變這樣」。

粉專「韓國瑜高雄市長」今日上午發起投票，詢問網友「韓國瑜 帶職參選總統贊成嗎？」不過卻只開放「贊同」和「非常贊同」兩個選項，引發網友熱議。貼文發布不到12小時，已有2000多則留言討論。

7/15辦投票竟讓蔡英文大勝 這次不敢了

其實該粉專前天就辦過「韓國瑜PK蔡英文」投票，結果蔡英文意外以超過70%的高得票

贏過韓國瑜，讓韓粉們相當難堪；這次投票只「贊同」和「非常贊同」兩個選項，似乎就是為了避免重蹈覆轍。

對此，有網友批評「有羞恥心嗎」、「這是中共的投票模式嗎？」、「這種自慰投票有意義嗎」、「你弄一個不讚同出來，我保證壓倒性的都是不贊同啦」；也有網友笑翻表示「真是公正的投票XD」、「小編終於學會怎麼辦投票了，不然每次都被凍死」、「笑死 前面投票輸怕了 這次乾脆沒有這選項」、「這很中國」。

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