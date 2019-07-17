發表競選口號「勇氣」 徐志榮拚苗栗山線立委連霸

2019-07-17 15:53

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨立法委員徐志榮獲黨提名爭取苗栗縣第二選區立委連任，今早徐志榮與妻子王慧珍、苗栗縣議長鍾東錦連袂公布競選主軸口號「勇氣」，徐志榮說，其意涵為「勇於承擔、氣魄無懼」，希望能為藍營保住一席立委席次，同時也力拚國會席次過半，讓未來國民黨總統參選人韓國瑜當選後，能取得完全執政，順利推動政策。

苗栗縣第二選區為山線選區，包括頭份、苗栗市、卓蘭鎮、三灣、南庄、頭屋、獅潭、大湖、泰安鄉，除現任立委徐志榮爭取連任外，頭份市民代表會主席温俊勇也將角逐；民進黨則無人表態，待中央黨部徵召；時代力量也在尋覓合適人選。

徐志榮表示，原希望給年輕人接棒，但看見許多鄉親仍需要他的服務，幾經長考、諮詢縣內大老意見後，決定「勇於承擔」，參選第十屆立委，爭取連任，努力為藍營保住一席次。

徐志榮也痛批，本屆立法院民進黨籍委員佔絕對多數，經常強行通過無理政策，無論在野陣營提出任何合理修正案都被否決，「要怎麼幹就怎麼幹」，內心常感氣憤，因此要「氣魄無懼」，持續對抗民進黨，並期待藍營能在此次選戰拚下過半席次。

陪同出席的國民黨苗栗縣黨部主委林祥川與徐志榮同聲強調，絕對力挺黨內初選勝出的總統參選人、高雄市長韓國瑜，希望未來國民黨能重返執政，若再加上立院過半席次，達到完全執政，將有助總統推動政策。

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