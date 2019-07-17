郭台銘與親民黨結盟拚2020？ 學者：不無可能

2019-07-17 12:50

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前勝出國民黨總統初選民調，將代表國民黨參選2020年總統大選，正面對決現任總統蔡英文，但外界也傳出支持郭台銘脫黨參選的聲音；師範大學政治學系教授范世平分析，郭台銘與親民黨合作不無可能，這樣郭就不用連署，可直接參選，郭也不在乎選舉補助款，而是政治影響力。

兩岸政策協會今公布「近期兩岸議題與2020總統大選投票意向」民調結果，由該協會理事長譚耀南主持，協會秘書長王智盛教授報告民調結果，另邀請范世平教授、台灣民主基金會副執行長顏建發教授，及台灣國際法學會副秘書長林廷輝教授與談。

根據民調，如果郭台銘與目前尚未表態的台北市長柯文哲結盟，蔡英文、韓國瑜及柯郭／郭柯配的支持度分別為33.5%、32.4、26.3%。

范世平分析，若郭台銘與柯文哲結盟，不論是蔡英文、韓國瑜的支持度都減少，但幅度不大；范世平表示，根據民調，柯單獨參選支持度14%，郭單獨參選支持度16.9%，這兩個數據相加為30.9%，但民調顯示柯郭結盟的支持度為26.3%，顯示一加一不等於二，不過郭仍有相當影響力，可拉到經濟、科技選民，不容小覷。

不過，范世平認為，從政治上看來，柯郭結盟的可能性不大，個性不太一樣，柯文哲是獅子座，郭台銘屬老虎，要搭配不容易，再加上柯要培養自己的政治影響力，郭則不太可能當副手。

范世平說，他不認為柯文哲會加入親民黨，但郭台銘會否跟親民黨合作？則有某種可能，這樣郭就不用連署，可直接參選，郭不在乎選舉補助款，而是政治影響力，親民黨主席宋楚瑜不是完全沒有基礎，過去曾獲157萬票，若加上郭台銘，票數可能會衝到200、300萬。

訪問於7月15日、16日進行，成功訪問1077位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。調查以台灣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

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