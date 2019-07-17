全國僅15政黨完成法人登記 逾期將廢止備案

2019-07-17 11:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部上午召開記者會指出，依「政黨法」規定，過去依「人民團體法」成立的政黨，應於今年12月7日前補正組織、章程及相關事項，並向地方法院辦理法人登記，但目前全國仍僅有民主進步黨、中國國民黨、時代力量、親民黨等15個政黨完成登記，若屆期未完成登記或仍不符規定，將依法廢止備案。

根據內政部統計，目前已完成登記的政黨包括民主進步黨、中國國民黨、時代力量、親民黨、皇君人民政黨、大中華共和黨、民生公益、台灣學習黨、新生黨、左翼聯盟、孫文主義力行黨、公民黨、國會政黨聯盟、合一行動聯盟及宗教聯盟等15個政黨完成登記。內政部呼籲，尚未完成法人登記的政黨，應儘速召開黨員大會或黨員代表大會及修正章程，並於今年12月7日前完成法人登記。

此外，內政部民政司副司長鄭英弘表示，「政黨法」也規定各政黨應於每年5月31日前向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，雖然包含國內各主要政黨在內的169個政黨已提出申報，其中146個合格、23個需補正，但尚有120個政黨尚未申報，最後補申報期限為7月31日，提醒各政黨儘速完成申報。

鄭英弘強調，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處100萬至500萬元罰鍰，經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，更可處20萬至100萬元罰鍰，並得按次處罰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法