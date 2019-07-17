韓國瑜勝出後拜訪連戰 前挺韓議員：犯了一個很大的錯誤

2019-07-17 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調在15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。對此，過去曾表態挺韓，剛宣布退出國民黨的台北市議員鍾小平卻認為，「韓國瑜犯了一個很大的錯誤」。鍾小平說，很多支持者欣賞韓國瑜，就是因為他是「難得出現的怪咖」，結果韓國瑜勝出後立刻拜訪前副總統連戰，被媒體批評是「建制派」。鍾也不禁嘆氣「你為什麼要去找連戰」？鍾小平指出，韓現在認為黨內顧好就贏了，「這是一個錯誤」。

鍾小平16日上政論節目「新聞面對面」時表示，初選結果出爐後，韓國瑜去拜訪鴻海創辦人郭台銘是正確的，儘管沒見到面，但應該三顧茅廬繼續拜訪。「可是接下來他去找了連戰」。鍾小平說，連戰沒有不好，但一見連戰，就被媒體批評是建制派。

對此，鍾小平批評，「那你就回到建制派的路，你為什麼要去找連戰」？鍾小平說，韓國瑜現在犯了一個錯，就是認為黨內顧好就贏了，但其實顧好郭台銘、顧好年輕選票以及維持原本「野樣子」比較重要。

鍾小平強烈建議韓國瑜辭去高雄市長，「置死地而後生」才會贏。但韓國瑜選擇不辭，認為跟黨內弄好，國民黨牌子還是大，還是會險勝。鍾小平說，「這是最危險的訊號」。對於主持人詢問，「你說他去拜訪連戰後，大家就會認為他是傳統國民黨？」鍾小平也直接了當的回答：「是」。

鍾小平說，建制派的票本來就會投給韓國瑜，對韓來說，現在最需要年輕票以及淺藍的票才是現在最需要的，「今天你一定要往中間走，野一點」。鍾小平也舉雲林農舍案為例，建議韓國瑜及妻子李佳芬，「把它們全部拆光，狠一點」，才能讓外界有「不一樣的國民黨作為」的感覺。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法