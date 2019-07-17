問高雄韓粉是否繼續投韓？ 粘迪舜：5：0絕殺

2019-07-17 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選民調結果在15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。對此，作家粘迪舜16日到高雄辦事，並問了5位確認去年投韓當市長的韓粉，是否用選票支持送韓國瑜入總統府？他透露，結果比數是「5:0」絕殺，「並且受訪者明確表態『絕·不·可·能』投他」。

粘迪舜在臉書PO文表示，跑了一趟高雄送貨，並順便詢問了5位韓粉，是否用選票將韓送入總統府？這5位韓粉中，有原住民、外省眷村、前國民黨員、閩南人。結果比數是5：0，「你沒看錯，就是五比零絕殺」。

粘迪舜透露，其中三位朋友，表示寧可不出來投，也絕對不投蔡（只要民進黨就絕不投），另外兩位表示 ，他們這次會考慮轉投蔡，不是認同她，而是「賭爛魚烙跑，絕對要阻止他上」。

其中有兩個人，明確告訴他，2020的總統大選結果，將會是高雄人的意向來決定。因為恥辱，「這是一份剖心肝給他（韓），卻被嫌腥臭的恥辱」，這跟意識型態無關，而是做人基本道理，既然他不懂，那高雄人會用選票教訓讓他懂。

粘迪舜說，「接觸人群」是件很有趣的事，會很快發現每個人都建構出自己對這世界的獨特解釋，譬如有的人會把這一切亂象，都怪罪在自從有「民進黨」後，台灣因為內亂，經濟就開始慢慢不如人，有些是因為受限於知識，有些則是過往教育，但撇除這些意識型態外，「我們其實沒什麼不同，對於信用兩字的價值觀是相同的」。

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