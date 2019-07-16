柯批民進黨「說謊成性」 網揭多件柯市府人事任命案秒打臉

2019-07-16 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆昨（15）日正式接任民進黨副秘書長。針對民進黨秘書長羅文嘉曾否認該人事任命，台北市長柯文哲今（16）日受訪批民進黨「說謊成性」，但黑島青幹部賴品妤、公民記者林瑋豐，稍早皆在臉書上貼出柯文哲過去多項人事異動案「先否認，後成真」的新聞，一秒打臉遭網友推爆。

針對林飛帆昨正式出任民進黨副秘書長，台北市長柯文哲今（15）日受訪直批民進黨「說謊成性」，認為「人民對政府說謊也不會很在意」，是整體國民水準的問題。

對此，長期關注台灣社會運動的黑色島國青年陣線幹部、現任立法委員林昶佐團隊成員賴品妤，稍早在臉書上分享2則去年初柯文哲對陳思宇出任觀傳局長的新聞標題，簡單3行動態大力打臉柯文哲，被網友推爆。

同時公民記者林瑋豐也在臉書上舉出多達4例柯市府人事異動案「先否認，後成真」的新聞，包括倪重華、謝佩霓先後辭去文化局長，陳秀惠辭原民會主委，以及陳思宇上任觀傳局長4案，柯市府皆「先否認，後異動」，引起網友大力批評雙重標準。

綜合媒體報導，去（2018）年1月簡余晏請辭北市觀傳局局長一職後，有傳言表示時任北市府副發言人的陳思宇將接任，當時柯文哲1月16日受訪時否認稱「怎麼都在報紙讀到人事任命」，並說「自己的人事新聞都是從別人那聽到的」。

然而隔（17）日陳思宇即正式上任觀傳局局長，媒體報導其上任時「名片、證件都做好了」，柯才轉向透露：「台北燈節迫在眉睫，人事要速戰速決」讚陳思宇「通過檢驗」。

網友看到二人貼文大打臉柯文哲今昔差異，紛紛笑道：「又不是湘西趕屍」、「過去的阿北就是最大的柯黑！」、「柯學家是你？」、「考古柯學家」、「柯文哲跟人談誠信？」、「他幹嘛一直在自介？」、「快點找逐字稿護駕！」。

相關原文請見：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法