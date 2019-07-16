小英被藍營批「帶職參選」 粉專酸：建議你們帶腦參選

2019-07-16 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調昨日出爐，高雄市長韓國瑜將代表國民黨競選2020總統大選。不過韓國瑜上任高雄市長不到一年，就準備競選總統，也引發「帶職參選」爭議。不過，國民黨文傳會副主委洪孟楷卻說「蔡英文也是現任總統，競選連任2020也是所謂帶職參選」。對此，立刻有網友批評「從沒聽過任期快到的總統辭職參選的」，更有粉專狠酸「小編的建議是帶腦參選啦」。

洪孟楷與台北市議員王鴻薇今日召開「綠營網軍抓到了！亂帶風向真搞鬼！」記者會，批評總統蔡英文與民進黨的支持者，於各大臉書粉絲專頁全力「反串」支持郭台銘脫黨參選2020總統大選。會後被媒體問到韓國瑜帶職參選爭議，洪孟楷說，蔡英文是現任總統，參選競選連任2020也是所謂帶職參選，「標準都應該一致」；他也說，直轄市長提前辭職，中央要指派代理市長，民進黨可以指派，不就是民進黨要指染高雄市的證明嗎？

對此，粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」就酸酸地說「小編的建議是帶腦參選啦」。對於洪孟楷說民進黨意圖染指高雄，粉專更疑惑反問「是有人拿槍抵著韓總機的頭逼他出來選嗎」？

對此，網友也紛紛留言表示「任期即將屆滿和剛剛選上，比什麼比，一點點基本邏輯思考能力都沒有的論述？」、「當總統參選總統這叫帶職參選…」、「從沒聽過任期快到的總統辭職參選的！馬英九當時怎麼沒辭職？」、「總統任期屆滿要連任，一個是競選不同職位，用點腦好嗎」！

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