韓國瑜選總統要以書面答覆國政問題 民進黨：像皇帝批奏章

2019-07-16 15:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜民調勝出，將代表國民黨參選2020總統，他今日受訪強調，未來所有國政的問題，皆改用書面答覆。對此，民進黨副祕書長郭昆文今日受訪批評，像是皇帝在批奏章；民進黨主席卓榮泰表示，有時候寫考券，還是要有口試，口試也不一定會通過。

卓榮泰今日與媒體茶敘談及，現在民調的政黨支持度處於麻花狀態，藍綠互有領先，年輕選票上，對人部分會比較明顯，像韓市長的年輕票是滿吃虧的，蔡總統在年輕票較好，也有持續成長，當然這不一定反映到政黨支持度，至於柯文哲年輕選票正在流失，柯年紀越來越大，他與柯文哲年紀同年，所以很了解。

卓榮泰分析，年輕人的投票率會越來越高，年長者則心有定論的機率比較大，這與一生經歷有關，較篤定會去選誰，要改變唯有讓他感覺政策有效率，這要從政策上著手，這比組織動員有效。

針對是否有將郭台銘、柯文哲的下一步，列為選戰觀察指標？卓榮泰表示，之前對國民黨5個候選人都很仔細觀察，國民黨的總統候選人現在還在撲朔迷離狀態，對第三力量候選人也還在觀察，民進黨方面內部意見正在凝聚，都比以前好很多，雖然對手還沒辦法確定，但既定目標都在進行。

對於藍營評估韓國瑜出線，能帶動國民黨立委選情，卓榮泰質疑，「這個熱潮能維持多久？」這股熱潮已經開始變化，這是風化很快的石頭，當它在改變的時候改變很快。

此外，民進黨支持者也會思考投票帶給台灣的影響，民進黨要讓理性力量抬頭，有助於選民在投票行為的決定，向選民訴諸更理性、更具體的訴求，讓他們相信神話破滅。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法