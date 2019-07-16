沒有分裂的本錢！ 南投縣長林明溱改挺韓國瑜

2019-07-16 12:27

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長林明溱向來力挺「南投女婿」鴻海前董事長郭台銘競逐總統大位，今日參加南投家扶中心兒少培力館動土典禮時，對於郭台銘未能在黨內初選脫穎而出，雖感到婉惜，但強調，藍軍沒有分裂的本錢，一旦國民黨中央完成提名韓國瑜參選2020總統大選，他也絕對會全力予以輔選。

南投家扶中心今日舉行兒少培力館新建工程動土典禮，占地面積約580坪，將興建地上4層、地下1樓之建物，總經費約1億3000多萬元，目前尚短缺3000多萬元，立委馬文君耳聞後，立刻捐贈10萬元，縣長林明溱也允諾竭盡所能幫忙籌措經費，並強調，「該新建工程不夠的經費，由我縣長來想辦法，家扶中心不用太擔憂…」。

此時，家扶中心扶幼主委陳學堂起哄說，如此愛民的縣長，未來也可競選總統，林明溱則希望大家不要想太多，他只是善盡地方父母官照顧民眾的職責。

隨後，話鋒一轉表示，從2005年以來，藍綠2黨在南投縣長及立委選舉交鋒結果，最後均由國民黨勝出，除了藍軍深耕基層等因素以外，比綠軍團結更是關鍵所在。

林明溱說，國民黨初選時期，他認同郭台銘拚經濟、育兒等理念，才會公開表態支持，當時參與初選的5人可說是「兄弟爬山可自努力」，如今韓國瑜出線，加上中央是民進黨執政，藍軍唯有團結再團結，才可望政黨再次輪替重拾執政權的希望！

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