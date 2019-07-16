獲贈克國最高榮譽勳章 蔡總統：兩國長期友誼最大肯定

2019-07-16 08:35

〔特派記者楊淳卉／聖克里斯多福及尼維斯15日報導〕總統蔡英文訪問友邦聖克里斯多福及尼維斯第3天，於當地時間15日傍晚（台北時間16日上午）出席總督府歡迎儀式，接受克國總督席頓頒贈代表該國最高榮譽勳章。蔡總統致詞表示，她非常榮幸獲得總統席頓授與象徵最高榮譽的聖克里斯多福及尼維斯勳章，這是對兩國長期的友誼及彼此發展的夥伴關係最大的肯定。

蔡總統抵達總督府後，席頓總督親自迎接，隨後共同接受禮兵列隊致敬。在演奏兩國國歌後，總統在總督陪同下前往植樹儀式地點，種植「黃花風鈴木」樹苗並揭紀念牌，象徵台克兩國關係緊密深厚，邦誼永固。

蔡總統說，更讓她感動的是1983年聖克里斯多福及尼維斯獨立建國第一個建立外交關係的友邦就是中華民國台灣，而席頓當時則是來台洽談建交的重要推手，從席頓手中接受勳章，意義非常重大。

蔡英文說，從1983年到現在30多年來，台灣除了在農業、醫療及資通訊等領域，持續和克國交流合作，也推動各類獎學金及技職教育的計畫，一起培育優秀的專業人才。

總統說，從聯合國的永續發展目標來看，我們共同合作的這些努力都是在造福人民、促進和平繁榮，還有可以世世代代延續下去的發展，這是台灣和克國的共同理念，也是未來要繼續共同努力的目標。

總統說，她也要謝謝聖克里斯多福及尼維斯政府長期在國際場合為台灣仗義執言，讓更多國際上的朋友能夠看見台灣，不但善盡地球村成員的責任，更有能力為世界帶來積極的貢獻。展望未來，希望總督繼續給台灣最大支持，讓兩國在國際上相互扶持，做出更大的貢獻。

席頓致詞時表示，能接待總統及訪團他感到十分榮幸，他提到，今天透過致贈蔡總統「聖克里斯多福及尼維斯勳章」來彰顯蔡總統的卓越貢獻，蔡總統今天種下的「黃花風鈴木」樹苗也象徵兩國邦誼之長存。

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