韓國瑜勝出》深夜發文 郭台銘：彌足珍貴的一堂課

2019-07-16 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選民調落敗，後續動向備受外界關注。他15日深夜在臉書發文吐露心聲，未提是否脫黨參選，文末則附上2個標籤「#相信郭台銘」、「#2020GoodTiming」。

郭台銘15日深夜11時半左右發表的貼文沒有標題，對於參與政治是否感到後悔，他說「我一生在逆境中求生，在我人生的最後階段，跳出舒適圈不是為了名利，更不是什麼為了鴻海等奇怪的傳言，而是為了民族與國家奮鬥，為了我熱愛的中華民國」。

郭台銘表示，「我努力不夠，讓很多支持果凍的朋友們失望，也希望大家不要傷心難過，讓我們明天一起迎接陽光。我以身為中華民國國民為榮，也以身為台灣人為榮，我一生努力讓中華民國以我為榮，讓台灣以我為榮。」

郭台銘臉書全文

很多人問，是否輸了初選會對參與政治後悔？人生沒有後悔藥，我一生在逆境中求生，在我人生的最後階段，跳出舒適圈不是為了名利，更不是什麼為了鴻海等奇怪的傳言，而是為了民族與國家奮鬥，為了我熱愛的中華民國，我為了實現理想並不猶豫，也勇敢去做。

這一段不算長的經歷對我是彌足珍貴的一堂課，希望這堂課也能給大家一些啓發，那就是「無論任何時刻，人生不該氣餒，要對自己選擇負責，就算全天下的人會笑你傻，揶揄你，也不要放棄對理想的追求，一個勇者無懼的人生，不容易做，但可以努力做」。

在這九十天中，我有許多可以改進的地方，我學會的是，參與公共事務，需要更加的謙虛，需要更多的學習，需要更大量的傾聽，我努力不夠，讓很多支持果凍的朋友們失望，也希望大家不要傷心難過，讓我們明天一起迎接陽光。

我以身為中華民國國民為榮，也以身為台灣人為榮，我一生努力讓中華民國以我為榮，讓台灣以我為榮。

#相信郭台銘

#2020GoodTiming

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