韓國瑜勝出》古坑農舍違建爭議未歇 今再拆大門及圍牆
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高雄市長韓國瑜夫婦位在雲林古坑農舍今天再主動拆除主建築前鐵門及圍牆，並運來土方，韓國瑜妻子李佳芬說，依規定恢復農地農用。（記者黃淑莉攝）

高雄市長韓國瑜夫婦位在雲林古坑農舍今天再主動拆除主建築前鐵門及圍牆，並運來土方，韓國瑜妻子李佳芬說，依規定恢復農地農用。（記者黃淑莉攝）

2019-07-15 20:15

［記者黃淑莉／雲林報導］高雄市長韓國瑜夫婦位在雲林古坑農舍違建爭議，今天進一步主動拆除主建物前鐵門及圍牆，韓國瑜妻子李佳芬說，依規定改善恢復農地農用。

雲林縣府、古坑鄉公所上週前往會勘，雲縣府行文古坑鄉公所進行違章查報程序，古坑鄉長沈勝騰指出，近日將發文給地主前往會勘丈量。

農舍違建被爆違建，第一時間主動僱請機具及工人拆除庭院大門邊的2層樓建物及車庫，今天再將主建物前的鐵門及圍牆拆除，地面紅磚也刨除，現場還堆置2堆土堆。

李佳芬表示，一切依規定辦理，有違建就拆除，農地要農用，現也在改善中。

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