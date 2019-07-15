韓國瑜勝出》古坑農舍違建爭議未歇 今再拆大門及圍牆

2019-07-15 20:15

［記者黃淑莉／雲林報導］高雄市長韓國瑜夫婦位在雲林古坑農舍違建爭議，今天進一步主動拆除主建物前鐵門及圍牆，韓國瑜妻子李佳芬說，依規定改善恢復農地農用。

雲林縣府、古坑鄉公所上週前往會勘，雲縣府行文古坑鄉公所進行違章查報程序，古坑鄉長沈勝騰指出，近日將發文給地主前往會勘丈量。

農舍違建被爆違建，第一時間主動僱請機具及工人拆除庭院大門邊的2層樓建物及車庫，今天再將主建物前的鐵門及圍牆拆除，地面紅磚也刨除，現場還堆置2堆土堆。

李佳芬表示，一切依規定辦理，有違建就拆除，農地要農用，現也在改善中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法