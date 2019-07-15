罷韓煎餅接力第3站今開賣 高市議員黃文益服務處被擠爆

2019-07-15 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓煎餅「廣德家」第三站今移師民進黨高市議員黃文益服務處，雖然是平常日、但人氣依然不減，老闆張廣德指出，韓粉霸凌沒中斷、且無所不用其極，他跟高雄市長韓國瑜溜之大吉不一樣、他選擇堅強面對。

支持罷韓連署的廣德家7月6日推出罷韓香蕉煎餅活動，卻發生女韓粉飆罵女學生事件、也讓他事後遭韓粉慣性滋擾與肉搜，連帶影響生意、被迫轉移他處；但廣德家因禍得福，獲大批市民相挺，先有諾曼底咖啡店出借騎樓、再有時代力量高市議員黃捷出借服務處，今天輪到民進黨高市議員黃文益出借服務處，儼然形成罷韓煎餅接力活動。

黃文益昨天深夜才公布廣德家開賣訊息，今天又碰上平常日，仍吸引大批民眾排隊捧場，原定下午3點開賣，第一位顧客上午9點多就來排，後來讓位給第二位老先生，還有媽媽帶著孩子到場響應、順便做個機會教育，許多民眾買了煎餅後，都會替老闆喊一聲加油。

黃文益指出，今天除力挺罷韓煎餅，同時也邀請鄉親做公益，把身上多餘的銅板捐給家扶中心，讓罷韓煎餅賣得更有意義。

老闆張廣德對於各界聲援再次致謝，他也透露韓粉霸凌從未中斷、且更加嚴重，他跟韓國瑜溜之大吉不一樣，選擇勇敢面對霸凌。

張廣德也說，網路上流傳一張他先前受傷的照片，其實他現在心裡的傷、早已超越照片上的傷，但他還是會堅持下去。

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