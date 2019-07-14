遭韓粉辱罵女學生反擊 網友力挺：「支持提告，拒絕霸凌」

2019-07-14 23:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓女高中生最近到高雄某香蕉煎餅店消費，卻遭韓粉楊姓婦人怒嗆，事後更被許多不理性韓粉網路霸凌，原不想計較的她終於決定提告，除向台中警方提出告訴，昨晚也在臉書PO出報案三聯單，表示不再姑息養奸提告12個人，並已蒐證上百人的辱罵恐嚇言詞，可能會進一步提告，文章及報案三聯單曝光後，許多網友紛留言表達支持，但蔡女則表示留言太多無法一一回復，目前也未再有新貼文。

高雄市政府本月6日舉辦「高雄觀光日」，知名香蕉煎餅店廣德家發起抵制，民眾只要填寫罷免韓國瑜的連署書就可免費享用煎餅，引來一名楊姓女韓粉辱罵咆哮嗆聲「去死」，遭莫名痛罵的蔡姓女學生臉書、IG被韓粉辱罵灌爆，謾罵之詞，包括「冒充學生騙清純，應召的？」、「綠色騙子」、「現在的大學生都懂得勾引男人（蔡女應為高中剛畢業」，「綠蛆」、「是我女兒，生出來就掐死」、「臭老...臨時演員」，以及被前澎湖縣長控告妨害名譽罪的女韓粉楊女辱罵「去死」。

對此女高中生最近幾天接連在臉書發文紓發心路歷程，她說，本來想說不要跟那些不理智的人計較，看到這則訊息之後確定要提告了，本來可以告的可能有上百則，很多都刪掉了，速度真快！我決定要捍衛自己的正義，也讓那些人知道要為自己的言行負責，她也希望「如果有截圖到一些可以告的也希望大家可以傳給我」。

而針對上述網路謾罵、恐嚇與不堪留言，在名嘴王瑞德先生的協助下，已於7月12日向警方完成報案並製作筆錄，提告12個人丶已蒐證上百人，將陸續完成報案，分別提出刑事妨害名譽丶恐嚇罪，和民事侵權損害賠償訴訟。

她並強調，整個提告過程會很辛苦，時間很冗長，但我一定追究到底不再姑息養奸，感謝每一個支持、給我加油的人，讓我在害怕、難過之餘還能理智的處理事情，除了家人的支持、律師的幫忙，更感謝網友的力挺，請原諒我無法一一回覆留言真心感恩。

文章及報案三聯單曝光後，許多網友也在下方留言表達支持，「加油，建立網路發言秩序。」、「不這樣做，難道任人踐踏，卻不還手？」、「妹妹加油，你沒錯，我們挺你」、「支持提告，拒絕霸凌」。

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