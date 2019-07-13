報案三聯單曝光！遭韓粉集體霸凌的高中正妹開吉了

2019-07-13 23:47

〔記者許國楨／台中報導〕一名女高中生最近到高雄某香焦煎餅店消費，卻遭韓粉楊姓婦人怒嗆，事後更被許多不理性韓粉網路霸凌，原不想計較的她終於決定提告，昨天除已向台中警方提出告訴，今晚也在臉書PO出報案三聯單，表示不再姑息養奸，將提告12個人、已蒐證上百人，將陸續完成報案。

女高中生在臉書說，本來想說不要跟那些不理智的人計較，看到這則訊息之後確定要提告了，本來可以告的可能有上百則，很多都刪掉了，速度真快！她決定要捍衛自己的正義，也讓那些人知道要為自己的言行負責。她還說，如果有截圖到一些可以告的，也希望大家可以傳給她。

女高中生同時說，針對網路謾罵、恐嚇及不堪留言，在資深媒體人的協助下已於7月12號向警方完成報案並製作筆錄，提告12個人、已蒐證上百人，將陸續完成報案，分別提出刑事妨害名譽丶恐嚇罪，和民事侵權損害賠償訴訟。

她說，整個提告過程會很辛苦，時間很冗長，但她一定追究到底，不再姑息養奸。她也感謝每一個支持、加油的人，讓她在害怕、難過之餘還能理智處理事情；除了家人的支持、律師的幫忙，更感謝網友的力挺。

許多網友也在下方留言表達支持，「加油，建立網路發言秩序。」、「不這樣做，難道任人踐踏，卻不還手？」、「妹妹加油，你沒錯，我們挺你」、「支持提告，拒絕霸凌」。

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