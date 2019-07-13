楊世光稱台籍分析師赴中被擋 陸委會打臉

2019-07-13 21:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕「上海仟和億公司」涉詐欺，多名台灣分析師被上海警方逮捕，「上海仟和億」台柱之一的新黨總統參選人楊世光稱，兩岸服貿協議草案因為太陽花運動擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上面的爭議。對此，陸委會表示，楊世光所言並非事實，恐模糊焦點，混淆視聽，無助於本案的處理。

陸委會解釋，依據2010年9月生效的ECFA早收清單，大陸承諾開放項目已包括：簡化台灣證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序，國人已可在中國大陸申請證券從業人員資格和取得執業資格，並無楊世光所言的情況。

陸委會指出，兩岸服貿協議於2013年6月21日簽署，行政院於6月27日院會通過並送立法院備查，目前尚待立法院審議中，政府將俟「兩岸協議監督條例」完成立法後，依據監督條例相關規定進行檢視，行政部門並無阻擋兩岸服貿協議，且依兩岸服貿協議大陸方面金融服務部門的開放承諾，並未涉及台灣證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序，楊世光所言並非事實。

陸委會表示，本案已透過兩岸共打協議管道，向陸方聯繫窗口查證，確有12名台灣分析師遭上海警方進行調查，5人最後無保飭回、4人交保、3人遭到拘押，罪名為非法經營罪。我方將持續透過刑事局及海基會協助查詢了解相關資訊。相關單位十分重視本案，已積極與陸方聯繫，密切追蹤後續情況，並將盡力提供相關協助，以維護我國人合法權益。

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