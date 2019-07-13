白眼女神黃捷破音獻唱 時力高雄募款餐會高潮不斷

2019-07-13 22:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕黃捷獻唱、林于凱飆舞，為時代力量高雄黨部今晚舉行募款餐會掀起高潮，與會者打賞不斷，也帶動現場拍賣搶標熱度，黃捷的吉他、林于凱的單車，都以高價拍出。

時力高雄募款餐會今晚舉行、席開34桌，立委黃國昌、徐永明，時力基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢都出席相挺，即將參選鳳山選區立委的時力高雄黨部主委陳惠敏，也偕同高市議員林于凱、黃捷，向一直以來的支持表達誠摯謝意，並尋求大家在2020選舉中，繼續支持時代力量政黨票與立委參選人。

時力副秘書長魯柏君致詞表示，今天代替黨主席邱顯智出席，向與會朋友致上最高謝意，因為有大家的支持，時代力量高雄黨部才能在高雄茁壯。

陳惠敏則表示，非常感謝所有高雄支持者從2016年開始就出錢出力、一直相挺，雖然小黨資源不多，可是在大家一起努力下，林于凱、黃捷成功當選，接下來會繼續努力爭取高雄鄉親支持，爭取進入立法院，從高雄市民、台灣人民權益角度出發問政。

立委黃國昌表示，還記得去年同樣在餐會中向大家報告時，提到不僅是要幫時代力量把優秀人才送到議會、站在高雄市民立場努力監督市政，更要幫台灣栽培下個世代值得信賴的政治人物，時力也許還無法取得行政權、無法直接「做給大家看」，但現階段最重要的任務，就是把一個個真正講是非、說道理、為台灣實踐公益的人送到議會跟立法院。

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