空軍一號內裝全曝光！ 小英總統專機完整大開箱

2019-07-13 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前開始「自由民主永續之旅」出訪加勒比海四友邦。出發前她與2名YouTuber「志祺七七」和「阿滴英文」合拍了影片，2名YouTuber跟著蔡英文搭上飛到台東，將總統專機「空軍一號」做出完整的開箱介紹。該影片在今晚上架播出，滿足不少民眾的好奇心。

「志祺七七」的影片中介紹，目前總統座機編制有兩架飛機，分別是福克50（FK-50）與波音737-800型，共同提共國家正、副元首在視導與參訪時的空中交通服務。用一般概念解釋，總統專機內部也可分為經濟艙、商務艙與頭等艙，

經濟艙與一般專機相同，位於飛機的最尾端，平時是一般幕僚及隨扈乘坐，外觀看來也與一般飛機沒有不同，不過空間還算舒適，並不擁擠；商務艙則位於飛機中段偏前的地方，主要是發言人等核心幕僚乘坐，採二二分配，座位除了空間較大，在靠背處則多了可伸縮的頸部之稱墊，扶手處還有三個按鈕，可以控制椅背、腳靠、腰撐的角度，坐起來十分舒適。

總統座艙部分則如一般飛機的頭等艙，位於飛機前段，不同上述座艙的藍紫色系，此區採用大地色系，整體色調十分舒服。座艙部分則是採用二二對坐方式，僅有「四個位置」。府方表示，一般來說，除了總統之外，就是副總統、行政院長或者秘書長坐在此位。總統艙座不但有更寬敞空間，座椅也可隨意調整。另外，在飛機起飛後，也有專屬人員送上精緻餐點，據志祺透露，餐點不僅美觀，還「非常好吃」。

最後兩位YouTuber也分別在機上採訪了蔡英文，採訪中，阿滴展現以全英文進行訪談，而蔡英文也以流利的英文作答。蔡英文受訪時表示，她平常在飛機上會做的事情就是閱讀報紙，並且準備她的演說；至於在飛機上最常做什麼事情來放鬆？蔡英文笑稱，「就是小睡片刻」。

蔡英文提到，飛機上的人員非常細心，每次都試著準備不同的餐點，對於阿滴詢問在飛機上最喜歡吃什麼？蔡英文回答，就是水果。阿滴也對鏡頭笑稱，「你們以後知道要送總統水果了」！

不過，阿滴最後也坦白告訴總統，對於總統專機的內裝有點「小失望」，因為看起來跟一般飛機差不多，在他原本的想像中，會有更多華麗的裝飾跟東西。他還詢問總統，「飛機上有任何武器嗎」？或是有什麼神奇按鈕，一按下去就會有飛彈發射出去？對此，蔡英文則是笑回「沒有」，讓阿滴不禁表示，空軍一號真的就只是像普通的民航機一樣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法