先讓郭大哥做4年？ 林濁水：國民黨也只能用韓國瑜一次

2019-07-13 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨總統初選參選人郭台銘日前向對手韓國瑜喊話「就算大哥拜託你」，讓他先做4年總統。民進黨新潮流派系大老林濁水對此表示，藍營只能用韓一次，若要回去做滿4年市長任期，恐怕韓「自己都怕怕」的。

前立委林濁水今（13）日發臉書說，郭台銘的「總統先讓大哥做四年」根本是「愛說笑」，若要韓國瑜先做完4年市長，「韓國瑜自己都怕怕」。

林濁水寫道，去年韓國瑜剛上任市長時，他就說了，國民黨想運用韓國瑜造勢，只有2020這一次，以後沒機會了，「沒想到沒多久罷免連署就風起雲湧。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法