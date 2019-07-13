第一次走進教會 郭台銘：深深相信上帝愛我、愛台灣

2019-07-13 11:16

〔記者洪友芳／新竹報導〕鴻海前董事長、國民黨總統選舉黨內初選人郭台銘昨晚在前台東縣長黃健庭的陪伴下，第一次走進教會；對於當總統，他引用聖經馬可福音說：「誰願為首，就必做眾人的僕人」，郭董請大家「為我禱告，求上帝給我智慧，給我人才，讓我有生之年，能夠幫助中華民國更富強，人民更幸福，下一代充滿盼望」，引起現場如雷掌聲與歡呼聲。

郭台銘向會友分享，他第一次到教會就是到新店行道會，因他決定要參選，就告訴安排行程的人，要到偏遠的地方，了解他們如何過日子，因此，到台東後，才有機會接觸到前縣長黃健庭夫婦，聽到種種他們翻轉台東的故事，才知道台灣還有這樣好的縣長。

郭台銘還說，參選以來的這段時間，「我行程很滿，睡眠很少，一出門就被媒體堵麥，壓力很大」，黃健庭跟他說，要帶我去一個最有愛的地方，沒有堵麥，可以跟上帝吐苦水，說悄悄話，而且還有牧師會為我祝福禱告，現在是他最困難時候，有這麼好的地方，他當然要來，過去他雖沒有機會接觸基督教信仰，但鴻海有基督教團契，他感謝上帝預備一些基督徒在他身邊，跟他一起打拚。

郭台銘表示，「我深深相信到上帝愛我，愛台灣，祂選對人來幫助我」，他引用聖經說不要積財富在地上，要積財寶在天上，他長年幫助弱勢，推動教育，就是這樣的信念，現在放下事業，放下財富，希望透過經濟、外交、科技，能夠幫助中華民國更富強、人民更幸福、下一代充滿盼望，當總統就如同聖經馬可福音說的「在你們中間誰願為首，就必做眾人的僕人」，他請眾人為他禱告，「求上帝給我智慧，給我人才」，才能做到。

新店行道會牧師張茂松在臉書分享郭台銘第一次到教會的經過，他申明「任何人走進教會，我們都會為他禱告」，教會不挺藍、不挺綠，只挺耶穌，教會沒有叫會友投票給誰，大家憑良知投票，這是教會的立場。張茂松並代表教會贈送十字架給郭台銘，並和另一位張光偉一起為郭董祝福禱告，也帶領弟兄姊妹為台灣禱告。

張茂松告訴郭董，如果他有幸為台灣總統，也是很好的福氣，他希望郭董要做一個行公義、好憐憫，存謙卑心與上帝同行；希望他能為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平；不為政黨服務，為全台灣百姓服務的總統。

張茂松也說，但萬一沒有做總統，希望郭董一本初衷，為台灣這塊土地奉獻，仍能要盡所能去祝福這塊土地、愛這塊土地。無論做不做總統，祝福郭董都要成為台灣的祝福。無論做不做總統，也歡迎郭董能常常到新店行道會！

張茂松並代表教會贈送十字架給郭台銘，並和另一位張光偉一起為郭董祝福禱告，也帶領弟兄姊妹為台灣禱告，祝他美夢成真。

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