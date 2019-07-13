韓流上演逃亡潮！ 王瑞德爆「無恥韓粉」求饒實錄

2019-07-13 01:07

〔即時新聞／綜合報導〕18歲蔡姓女學生日前到高雄「廣德家」煎餅店支持連署罷免市長韓國瑜，結果遭一名女韓粉飆罵「去死」，蔡女在網路遭韓粉霸凌，11日發文決定提告。對此，曾告過無數韓粉的資深媒體人王瑞德，除了跳出來表示願意協助蔡女提告，還爆料當蔡女發文「決定提告」時，這些罵她的「無恥韓粉」立刻上演逃亡潮，馬上刪留言趕緊落跑。

蔡姓女學生6日在高雄觀光日前往「廣德家」煎餅店消費，期間受記者採訪時，遭一名韓粉婦人飆罵「去死」，事後更遭其他韓粉湧入社群網站用不堪字眼辱罵。蔡女11日凌晨發文指出，原本她不想跟不理智的人計較，但有高雄網友支持她提告，捍衛自己的正義，否則「會有更多人在網路上被言語霸凌，心智不夠堅強的就可能輕生，因為壞人覺得躲在網路上所作所為不用負責任」。

對此，日前推出「台灣告韓粉完全教戰守則」的王瑞德也跳出來說，願意相助蔡女提告。他12日晚間在政論節目「辣新聞152」上說，當他看到有一名韓粉在蔡女臉書留言罵她「綠蛆」後，他就隨即截圖蒐證，接著就把這個人公諸於世，沒想到一小時後，留言罵人「綠蛆」的韓粉私訊向他公開道歉。

王瑞德提到，當蔡女11日凌晨發文「決定提告」時，這些留言辱罵她的「無恥韓粉」立刻上演逃亡潮，竟然開始刪文、逃離，但「來不及了，來不及了，凡走過必留下痕跡」。王瑞德指出，這些韓粉刪文根本沒用，只要查詢IP一下就能查出留言者的身分，如果中國網軍就算了，「只要你是台灣人，我一個都不會放過你」！

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