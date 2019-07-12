反英獨派硬拗畢業證書造假 LSE主任：別再搞政治鬥爭

2019-07-12 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕針對蔡英文總統前（9）日參訪社群網站Dcard總部時，因申請帳號需要，攜帶倫敦政經學院（LSE）畢業證書到場闢謠，遭反英人士指控該畢業證書造假。對此，LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏今（12）日表示，該畢業證書確實是補發，但不影響其真實性，外界不應再質疑倫敦大學的學術公信力，為了選舉丟失信任、尊重與同理心。

據施芳瓏貼文，蔡總統前日在Dcard參訪過程中所大方秀出的LSE畢業證書，確實不是1984年頒授的原始證書，而是後來的校長史密斯（Adrian Smith）於2012至2018任期間所補發。

至於蔡英文為何不拿出1984年原始證書，這是她個人選擇，LSE校方完全不過問，也不覺得有任何必要回覆這項質疑。施芳瓏強調，無論補發的原因是什麼，都完全符合個人經驗法則，如果外界仍有質疑，那就連帶地懷疑起倫敦大學各學院逾百年的學術公信力。

施芳瓏無奈表示，LSE的同事們「已經莫可奈何」問道：「您們台灣還要我們怎麼查？」因為過去的調查，都再再證實蔡英文確實於1984年取得倫敦政經學院的法學博士學位。

施芳瓏告誡台灣人，LSE同事已經發飆道：「台灣人為了政治鬥爭一直逼一直逼，毫無信賴可言！」希望台灣人別被歐洲人「看破手腳」，不要「打著民主、誠信的旗幟」，實際上則是在「搞政治鬥爭」。不要為了選舉而丟失了人與人之間最起碼的信任、尊重與同理心。

相關原文、影片請見：

（00:49處蔡英文秀出LSE畢業證書）

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