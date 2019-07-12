郭台銘預告當總統後 建立五大經濟圈

2019-07-12 10:02

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，在今早的廣播專訪中提到自己當選後，規劃台灣是建立北、中、南、東、離島五大經濟圈，在其中發展新十大建設。

郭台銘說，台灣新十大建設，有健康大數據、自駕車創新基地，機器人產業等，在五大經濟圈內發展，可以發揮各區現有優勢：「北部經濟圈，北從基隆、宜蘭，南至新竹，約有900萬人口，裡面有基隆港、桃園航空港等，有內湖、新竹等科學園區。」

郭台銘希望，台灣發展起來可以跟世界高科技產業接軌，更重要是發展經濟：「把餅做大，縣市不用多編預算，大家都有得吃。」

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