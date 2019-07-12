蔡總統抵紐約 多家外媒關注現場報導

2019-07-12 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文展開「自由民主永續之旅」，今日抵達美國紐約，預計將過境2晚。現場除了有上百名僑胞熱烈歡迎，多家外媒如《紐約時報》、《朝日新聞》、《路透》等也都在現場關注並進行報導。

《中央社》報導指出，蔡總統專機於當地時間下午4時許抵達下榻飯店，現場上百名僑胞熱烈歡迎，大喊「總統好」。

飯店現場除了華文媒體外，更有《紐約時報》、《路透》、《朝日新聞》、《每日新聞》等多家外媒記者在場守候，進行現場報導，顯示外媒對蔡總統此行的高度關切。

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