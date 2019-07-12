過境紐約 蔡總統：持續強化台美夥伴關係

2019-07-12 07:17

〔特派記者楊淳卉／隨行報導〕總統蔡英文展開「自由民主永續之旅」去程過境美國紐約，並於美東時間11日下午在我駐美國紐約辦事處出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。蔡總統會前受訪表示，外交工作需要長期的努力和累積，這幾年來，我們和美國的互動和關係發展都有一些進步，我們會持續努力，強化我們之間的互動發展和夥伴關係。

蔡總統11日啟程率團訪問加勒比海友邦國家海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜。去程過境美國紐約兩晚，返程過境美國丹佛兩晚。蔡總統抵紐約後的第一個公開行程是出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。

蔡總統出席我駐美國紐約辦事處出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，這是我國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。媒體詢問，這是我國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，是否是個突破，另有學者建議，把「駐紐約台北經濟文化辦事處」的台北改為「台灣」，現階段是否可行？

蔡總統對此表示，今天來紐約辦事處，主要是和邦交國駐聯合國常任代表們見面，一方面要感謝他們過去到現在、以至於將來對台灣在國際組織上，尤其是聯合國相關事務上為台灣發聲，讓台灣的聲音在國際上可以被聽得到，同時讓世界知道台灣對國際社會所做貢獻。

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