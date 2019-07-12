678億軍售細項曝光！美透露銷台戰車、飛彈原因是...

2019-07-12 01:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）8日發布2項軍事合約，對台出售M1A2T戰車與針刺飛彈，總價22億2356萬美元（約新台幣678億1858萬元），軍售細項已公告在美方網站上，國防安全合作局長、陸軍中將胡博（Charles Hooper）也透露軍售原因。

根據《華盛頓自由燈塔》報導，陸軍中將胡博是五角大廈國防安全合作局的負責人，負責武器銷售，他在向國會發送的通知裡表示，「擬議出售的武器將有助於增進台灣安全，並得以維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步。」

胡博還指出，出售M1A2T戰車有助於台灣戰車現代化，提高台灣對於現在、未來的區域威脅的應變能力，並加強台灣國土防禦，增強台灣軍事實力，但這並不會改變該地區的軍事平衡。

美售M1A2T戰車與針刺飛彈 細項曝光

根據美國國防安全合作局網頁顯示，M1A2T戰車軍售案表單記載的出售物有：

108輛M1A2T艾布蘭戰車

122挺克萊斯勒座裝M2機槍

216挺M240機槍

14輛M88A2裝甲救濟車

16輛M1070A1重型裝備運輸車

572發M1002戰防訓練曳光彈

359發M831A1破甲訓練榴彈

621發M865脫殼穿甲練習彈

828發M830A1多用途榴彈/戰防榴彈

16輛M1000重型裝備運輸板車

64套出口型單頻地空無線電系統

108套AN/PSN-13A防衛先進全球定位系統（GPS）接收器（DAGR）與選擇性有效反欺騙模組（SAASM）

38套AN/VAS-5B駕駛視覺強化器（DVE-A）設備

108具M250煙幕彈發射器

14具M239煙幕彈發射器

7862發KEW-A1翼穩脫殼穿甲彈

1966發M1028人員殺傷彈

828發鈍性高爆彈

22發M829A4（CA64）假彈

22發M1028假彈

22發M865脫殼穿甲假彈

軍售外銷裝甲

獵/殲科技

車長獨立熱像儀

低輪廓通用遙控武器站

備料

支援設備

AGT-1500燃氣渦輪發動機與X-1100變速箱

基地級支援

政府提供裝備

修復零件

通訊支援設備

通訊裝備整合

工具與測試裝備

訓練

模擬訓練器

修復與還原計畫

美國政府與廠商工程

技術與後勤支援服務

實地技術協助團隊

後勤相關事項與計畫支援

11萬5400發50機槍穿甲燒夷彈

1080發煙幕彈

246萬2400發7.62mm機槍彈

123萬1200發7.62mm空包彈

1512發50機槍M20穿甲燒夷彈

9萬1800發50機槍普通彈

5萬4000發雷射訓練用50機槍空包彈

4968發50機槍M962脫殼反輕裝甲穿甲彈（SLAP）。

美國國防安全合作局網頁顯示，針刺飛彈軍售案表單記載的出售物有：

250具FIM-92刺針便攜式防空飛彈

4具即買即用FIM-92刺針便攜式防空飛彈

1個俘虜訓練戰鬥器

23個現場操縱訓練器（FHT）

108個發射控制組

108個中型武器瞄準器（MTWS）

7個追蹤訓練器（THT）

1個飛彈進出測試裝置

108個敵我辨識器（IFF）

1本綜合電子技術手冊

2個CRU

敵我辨識器開發工程

政府設備

配件與維修零件

遙測儀器

測距和測試支援

承包商技術支援

承包商培訓

承包商工程服務

承包商物流服務

整合計畫

總包裝

材料部署

現場服務代表（FSR）

美國政府技術支援

其他相關設備服務

後勤和計畫支援

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