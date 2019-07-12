678億軍售細項曝光！美透露銷台戰車、飛彈原因是...

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）8日發布2項軍事合約，對台出售M1A2T戰車與針刺飛彈，總價22億2356萬美元（約新台幣678億1858萬元），軍售細項已公告在美方網站上，國防安全合作局長、陸軍中將胡博（Charles Hooper）也透露軍售原因。
根據《華盛頓自由燈塔》報導，陸軍中將胡博是五角大廈國防安全合作局的負責人，負責武器銷售，他在向國會發送的通知裡表示，「擬議出售的武器將有助於增進台灣安全，並得以維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步。」
胡博還指出，出售M1A2T戰車有助於台灣戰車現代化，提高台灣對於現在、未來的區域威脅的應變能力，並加強台灣國土防禦，增強台灣軍事實力，但這並不會改變該地區的軍事平衡。
美售M1A2T戰車與針刺飛彈 細項曝光
根據美國國防安全合作局網頁顯示，M1A2T戰車軍售案表單記載的出售物有：
108輛M1A2T艾布蘭戰車
122挺克萊斯勒座裝M2機槍
216挺M240機槍
14輛M88A2裝甲救濟車
16輛M1070A1重型裝備運輸車
572發M1002戰防訓練曳光彈
359發M831A1破甲訓練榴彈
621發M865脫殼穿甲練習彈
828發M830A1多用途榴彈/戰防榴彈
16輛M1000重型裝備運輸板車
64套出口型單頻地空無線電系統
108套AN/PSN-13A防衛先進全球定位系統（GPS）接收器（DAGR）與選擇性有效反欺騙模組（SAASM）
38套AN/VAS-5B駕駛視覺強化器（DVE-A）設備
108具M250煙幕彈發射器
14具M239煙幕彈發射器
7862發KEW-A1翼穩脫殼穿甲彈
1966發M1028人員殺傷彈
828發鈍性高爆彈
22發M829A4（CA64）假彈
22發M1028假彈
22發M865脫殼穿甲假彈
軍售外銷裝甲
獵/殲科技
車長獨立熱像儀
低輪廓通用遙控武器站
備料
支援設備
AGT-1500燃氣渦輪發動機與X-1100變速箱
基地級支援
政府提供裝備
修復零件
通訊支援設備
通訊裝備整合
工具與測試裝備
訓練
模擬訓練器
修復與還原計畫
美國政府與廠商工程
技術與後勤支援服務
實地技術協助團隊
後勤相關事項與計畫支援
11萬5400發50機槍穿甲燒夷彈
1080發煙幕彈
246萬2400發7.62mm機槍彈
123萬1200發7.62mm空包彈
1512發50機槍M20穿甲燒夷彈
9萬1800發50機槍普通彈
5萬4000發雷射訓練用50機槍空包彈
4968發50機槍M962脫殼反輕裝甲穿甲彈（SLAP）。
美國國防安全合作局網頁顯示，針刺飛彈軍售案表單記載的出售物有：
250具FIM-92刺針便攜式防空飛彈
4具即買即用FIM-92刺針便攜式防空飛彈
1個俘虜訓練戰鬥器
23個現場操縱訓練器（FHT）
108個發射控制組
108個中型武器瞄準器（MTWS）
7個追蹤訓練器（THT）
1個飛彈進出測試裝置
108個敵我辨識器（IFF）
1本綜合電子技術手冊
2個CRU
敵我辨識器開發工程
政府設備
配件與維修零件
遙測儀器
測距和測試支援
承包商技術支援
承包商培訓
承包商工程服務
承包商物流服務
整合計畫
總包裝
材料部署
現場服務代表（FSR）
美國政府技術支援
其他相關設備服務
後勤和計畫支援