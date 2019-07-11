李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 20:11

〔中央社〕作家李戡今天表示，前東南衛視駐台記者葉青林日前因為吸毒在中國被抓，但中國封鎖消息以免「被台灣作文章」。葉青林先前申請來台駐點被拒，陸委會指控他製造假新聞。

李戡今天接受中央社訪問時透露，葉青林不但吸毒，且涉嫌容留他人吸毒，而容留吸毒在中國是有刑責的（中國單純吸毒處拘留或勒戒，屬行政罰）。而接近葉的友人告訴他，目前葉青林正透過司法程序，尋求容留部分能夠免刑。

李戡並指出，中國對涉毒是零容忍的，但因兩岸目前處於敏感階段，加上葉青林在台灣知名度頗高；為避免「被台灣作文章」引發負面效應，因此才封鎖消息。

葉青林在微博的簡介自稱「葉班長，名青林。現任浙江傳媒學院中國話語傳播研究中心主任，曾經駐台十年，成績優異，懲惡揚善，關心同學。願台灣大班級，能與祖國共赴遠大前程」。

網路顯示，葉青林在中國與台灣的社群帳號，5月底之後就沒有更新內容。而他任教的浙江傳媒學院官網，教師名單上也見不到他的名字，相關內容均被移除。

葉青林先前具有駐台採訪超過10年的資歷，他在2017年開設「葉班長說台灣」網路政論節目，「葉班長」因而成為知名的youtuber。

2018年2月花蓮發生強震，葉青林前往採訪，並在臉書聲稱「日本救援隊怕救災現場危險，因此不願進入搜救」，抨擊蔡政府演「地震秀」。但實際情況是台灣方面評估人力充足，因此婉拒日本的好意。

2018年6月，葉青林申請來台採訪被拒，陸委會當時強調，政府尊重並保障新聞自由，但絕不容許製造假新聞。「我們不歡迎造成兩岸衝突的個別陸媒記者來台」。

2018年6月27日，中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會上聲稱，「民進黨當局的無理拒絕，創下了兩岸互派駐點記者採訪以來的惡例」。

李戡是作家李敖之子，評論時政向以敢言聞名，他近日持續批評中國對台政策「一塌糊塗」，造成台灣反中情緒高漲。

李戡6日就在微博發文預告，因為他被所有中國駐台節目聯合封殺，下週將上綠營節目爆料一名著名中國駐台記者涉毒案，並嗆聲「想封殺我，來啊」！

李戡表示，他一向主張統一，堅持講真話，立場坦蕩。先前上東南衛視政論節目，發言內容被剪得亂七八糟，後來不被受邀。他不擔心會被封殺，並認為中國對台方面應該要檢討，為何他講真話，卻被逼得要上綠營節目。

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