豪華農舍扯不清 林濁水：韓國瑜能掰就掰、能混就混

2019-07-11 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜夫妻位於雲林的農舍爆出違建爭議，今更傳出建商表示，現在農舍和當初賣的時候完全不一樣。韓國瑜妻子李佳芬今天則再發表聲明強調，願意配合雲林縣政府會勘，如果有任何違建疑慮，願意配合拆除。對此，前立委林濁水痛批韓國瑜遇到法律問題時，「能閃則閃，能掰就掰，能混就混」。不得已時才被擠牙膏，「絕對沒有直白擔當這麼一回事」。

林濁水今日上午在臉書PO文表示，韓國瑜的農舍不調查沒事，結果媒體一調查，就趕快「擠出」籃球場，然後韓國瑜氣勢壯盛地說「現在一切都合法了」，雲林地方政府也替他掩護，搞「抗『被擠牙膏』措施」。

對於韓國瑜認為一切合法，林濁水說：「不幸地，農地農用了嗎？圍牆地磚呢？有沒有超過十分之一，更不幸的現在原地主被找到了，於是，房子發現長胖又長高了，牙膏真的有得沒完沒了地擠的。」

林濁水批韓國瑜根本是「江湖小混混」，遇到法律問題能閃則閃，能掰就掰，能混就混，不得已時才被擠牙膏，「牙膏一次一次擠，折除工程會分多少次？大家肯定猜不準。若被猜準了，算什麼江湖小混混」。

不過，對於外界質疑是否因雲林縣長張麗善與韓國瑜有私交，所以沒有積極稽查。張麗善表示，縣府立場公平公正，沒有徇私也沒有偏頗，只要發現不法，就會依法行政。

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