中市府狂賣社宅用地辯政策調整 都計學者：標錯重點非為政之道

2019-07-11 15:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府標售北屯太原段社會住宅用地引發爭議，逢甲大學副教授劉曜華臉書今質疑，北屯與太平人口共近50萬，現有社宅數量已不足，市府卻將社宅需求調整至西屯區，政策論述更是標錯重點，讓西屯與北屯人為社宅打架，不是為政之道。

北屯區太原段140地號，前市長林佳龍原規劃為「社宅用地」，高達3500戶，是台中最大社宅，市府公告將於23日公開標售該地，認為北屯區已有同榮段及北屯段社宅共780戶，經檢討後調整到社宅需求更高的西屯國安段，遭立委洪慈庸等人質疑賣地炒房。

逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華臉書指出，北屯與太平加起來人口已經接近50萬人，只蓋了2處社宅，就好像一切沒事了。事實是，50萬人代表15多萬間的私有住宅存量，以百分之2計算，至少需要3000間以上社宅。

他又說，以在西屯區優先興建社宅作為政策論述，更是標錯重點。這是將全面性政策撕裂為各自為鎮的最壞示範。西屯要興辦社宅，根本不需要犧牲已完成可行性評估的北屯社宅計畫。讓西屯與北屯人打架，這不是為政之道。

市府住宅處說，太原段原屬第2階段社宅興辦基地，經重新檢討評估，將該基地戶數於今年度調整至需求度高的西屯區國安段基地，第1期將興建500戶社宅。未來持續在北屯區針對14期重劃區及捷運機廠南站研議評估社宅興辦基地，以滿足需求戶數量。

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