蔡英文啟程拚外交：讓更多人知道台灣是國際好品牌

2019-07-11 13:30

〔記者楊淳卉／隨行報導〕總統蔡英文今午啟程「自由民主永續之旅」出訪加勒比海友邦國家，並於去、返程分別過境美國紐約及丹佛市。蔡總統稍早於專機以廣播發表談話，感謝規劃出訪的同仁、隨團記者及華航機組人員。蔡總統說，希望大家把台灣為國際社會努力的點點滴滴，報導給國人，讓台灣是一個國際好品牌的這件事情，有更多人知道。

蔡總統11日至22日率團訪問加勒比海友邦國家，去、返程分別過境美國停留2晚。訪團11日中午啟程，同日過境美國於東岸紐約停留2晚，13日午間離美前往海地訪問，並接續訪問聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，19日離聖露西亞，過境美國於中部羅拉多州丹佛市停留2晚，22日中午返抵國門，全程12天11夜。

專機起飛後，國防部派出4架F16伴飛。蔡總統於專機上以廣播發表談話表示，她首先要謝謝規劃這次出訪行程的所有同仁，她知道過去2、3週大家壓力都很大，很多人都熬夜沒有睡，但是為了台灣的外交，大家要打起精神、上緊發條，這12天我們一起來打拚。

蔡總統說，她也要特別感謝隨團的記者朋友，希望大家把台灣為國際社會努力的點點滴滴，報導給國人，讓台灣是一個國際好品牌的這件事情，有更多人知道。

蔡總統說，最後，她要謝謝華航全體機組人員，這是我們這趟出訪拚外交團隊的一員，我們在前線努力，各位就是我們最重要的後勤。因為有大家的服務，讓我們更有元氣和精神，為台灣走出去的使命而努力。飛機降落後，我們會有一連串緊湊的行程，請大家好好休息、養精蓄銳。降落以後，我們要一起為台灣的外交來努力。

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