選民稱韓國瑜像「共產黨的毛澤東」 林口阿姨說話了...

2019-07-11 11:57

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨初選開跑，參選人紛紛勤走基層競爭激烈，新北市議員蔡淑君今天凌晨卻在臉書PO出對話紀錄指出，先前收到的選民訊息稱「高雄市長韓國瑜像是共產黨的毛澤東，用民粹主義來獲得初選」，加上最近「飆罵霸凌」的事件不斷，認為初選選到台灣最美的風景已不在。

蔡淑君今在臉書PO文指出，最近看到那麼多韓粉「飆罵霸凌」的事件，心想韓國瑜為什麼不出來說說話？甚至放任「韓粉」陸續做出這些事，「難道你的愛與包容只是口號嗎？」此外，她更貼出一則選民訊息內容寫道，「凡是對韓國瑜不利的言論通通都會被清肅，那些瘋狂韓粉就像文革時期的紅衛兵。」

對此，蔡淑君受訪則表示，這則選民訊息早在初選前就已經收到，當時自己還安撫對方「沒這麼誇張」，直到近日發生「香蕉煎餅事件」，女高中生臉書被灌爆才有感而發，「平常連總統做不好大家都可以公開批評，而現在只是個初選有需要這樣嗎？」

蔡淑君認為，無論今天是韓粉或是韓黑刻意抹黑，韓國瑜都應出來說說話，未來無論誰替國民黨出線都會全力支持，不希望初選選到台灣最美麗的風景都不在了。

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