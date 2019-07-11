2020大選 朱立倫：挺蔡英文變成美國既定政策

2019-07-11 10:13

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫今表示，挺總統蔡英文已變成美國既定政策，但美國也從來沒有認為他不適合，沒有不支持朱立倫，只是訝異「我民調不夠高」，但美國對國民黨另外兩位總統參選人韓國瑜、郭台銘有疑慮，是必須努力化解的。

國民黨總統初選民調今天邁入第4天，朱立倫今早接受廣播節目專訪表示，他這幾天到處跑，許多中間選民非常支持他，對他的熱情和民調是兩回事，他感嘆，過去是「沒新聞就是好新聞」，現在聲量最重要，要快，但不一定要正確，代表政治綜藝化了。

朱立倫說，國民黨這次總統初選民調需要支持者守株待兔，也有特定時間，精準度會有落差，鐵粉就變得很重要，鐵粉多的、特殊性強的人，就會展現特別強的民調成果。

朱立倫指出，從去年到現在，國民黨3位主將民調要贏就是一起贏，輸就是一起輸，對比沒有問題，但互比上就有差距，干擾因素很大。在對比民調選擇蔡英文或柯文哲的人，在互比會選擇最好打的人，民調就容易遭民進黨操縱。

「如果真的有八德夜市，國民黨2020很難選」，朱立倫呼籲，支持者一定要冷靜，就像韓國瑜昨天就講很好，郭台銘這兩天也不需要這麼激動，沒什麼好落淚的，「我講國家養不通，你就要貶抑我，何必呢？」第一，這只是黨內初選，第二，民調已經在進行，方法就是這樣，鐵粉多的可能會產生偏誤，但最後的結果還是要受到社會檢驗。

朱立倫指出，他從頭到尾都講政見、不講個人，居然某些名嘴想要污名化，說他跟人有勾結，變成好像他都不能講話了，這點讓他覺得很不屑，不必排他性那麼強。

對於明年大選的美、中因素，朱立倫強調，美國從來沒有認為他不適合、也從來沒有不支持他，因為他在美中台關係扮演非常平衡角色，媒體只是報導美國訝異他的黨內互比民調不夠高，到底是民進黨操控還是特殊支持者力量特別強，美國當然關心。

朱立倫坦言，目前看來，雖然不能說美國會怎麼做，但挺蔡英文已經變成美國既定政策，美國對國民黨另外兩位參選人的疑慮也表達出來，這也是我們必須要努力化解的。

朱立倫表示，他堅持我們跟美國一定是戰略夥伴關係、盟友關係，台灣不可能成為美國的對手，同樣的，兩岸關係一定要是穩定、和平、合作關係，他相信他能在兩邊平衡。

朱立倫說，蔡總統親美，非常得到美國支持，但最大問題就是用「反中」、「抗中」、「恐中」的方式，這對蔡總統2020的選舉絕對有幫助，但是會害到台灣。

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