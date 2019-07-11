遭韓粉辱罵「應召的」 一封血淚信讓18歲女學生決定提告

2019-07-11 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區「廣德家」煎餅店支持連署罷免市長韓國瑜，日前遭一名韓粉婦人闖入騷擾，在店內的一名18歲女學生更遭飆罵「去死」，之後女學生在網路上還遭無數韓粉霸凌，女學生在落淚失眠之餘，於今日凌晨也發文表示，原本想息事寧人的她，在看到網友的一段訊息後，下定決心提告。

蔡姓女學生6日在高雄觀光節前往「廣德家」煎餅店消費，但在現場接受記者採訪時，卻遭一名闖入的韓粉飆罵「去死」，事後蔡生在網路更遭大批韓粉攻訐、霸凌，甚至辱罵她是應召女、勾引男人、想紅想瘋了等，讓她私下痛哭、失眠。

今日凌晨她則在臉書發文指出，原本她想說不要跟那些不理智的人計較，但有名網友傳了一段訊息，內容提及身為高雄人真的覺得很抱歉，但希望女學生可以堅強勇敢，也一定要提告，因為「妳越覺得不要跟他們計較，壞人就越猖狂，以後會有更多人在網路上被言語霸凌，因為他們覺得躲在網路上所做所為不用負責任，心智不夠堅強的就可能因此輕生」，該名網友還說「我家人就是因為網路霸凌走了，所以請妳一定要勇敢、堅強」。

這段話讓女學生在IG發限動分享時表示，「昨天看到這個訊息我就確定要提告了」，並指她決定要捍衛自己的正義，也讓那些人知道要為自己的言行負責，同時她也對網友喊話，「本來可以告的可能有上百則，很多都刪掉了，速度真快」、「如果有截圖到一些可以告的也希望大家可以傳給我」。

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