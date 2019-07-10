18歲女學生遭韓粉霸凌 「告韓粉專家」王瑞德願出手相助！

2019-07-10 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名18歲葉姓女學生日前在高雄鹽埕區「廣德家」煎餅店支持連署罷免市長韓國瑜，結果遭一名韓粉婦人飆罵「去死」，事後女學生還被無數韓粉在網路上圍剿、霸凌。對此，曾經告過無數韓粉，並在日前推出「台灣告韓粉完全教戰守則」的資深媒體人王瑞德表示，願意相助女學生，提供技術指導。

葉姓女學生6日在高雄觀光節前往「廣德家」煎餅店消費，期間受記者採訪時，遭到一名韓粉飆罵「去死」，事後更慘遭其他韓粉湧入個人社群網站辱罵。女學生昨日在臉書表示，事發後自己心情難以平復，她的IG遭到韓粉灌爆，說她是假高中生、演員甚至應召女，儘管身邊許多人支持她，「可是我還是哭了」。她也批評霸凌者：「你們與惡，沒距離」。

對此，王瑞德昨晚在臉書PO文表示，短短幾天，女學生的臉書就湧入上萬則留言，鼓勵她「告韓粉」，「她這麼勇敢，我願意技術指導！」王瑞德也自豪，「我是全台灣告韓粉成功紀錄保持人」！

資深媒體人王瑞德因為時常在節目上針砭時事，曾經對韓國瑜提出批評，惹怒不少韓粉，湧入他的臉書以難聽字眼批評，結果被王瑞德「告好告滿」，還將韓粉的賠償金作為出遊歐洲旅費，剩下部分則捐做公益幫助社會。

日前王瑞德也在臉書表示，已經有至少10名以上住在台中、高雄、新竹、新北的網友，因為他的建議控告韓粉成功，得到對方公開道歉、付賠償金及寫悔過書。王也在該文PO出「台灣告韓粉完全教戰守則」，呼籲所有被韓粉攻擊的網友，「如果你任人踐踏卻選擇沈默，那你活該」，王瑞德認為，「用汚言穢語羞辱人的無恥韓粉，一定要讓他們得到教訓」！

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