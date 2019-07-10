日本和歌山市議會修樹升我國旗 台南訪問團感動

2019-07-10 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南城市外交再下一城！台南市議會10日由議長郭信良率18位議員赴日，與和歌山市議會議長井上直樹簽署友好交流協定，和歌山市長尾花正啟及我國駐大阪辦事處長李世丙也出席觀禮。和歌山市議會也升起中華民國國旗，讓訪問團十分感動。

南市議會表示，和歌山市議會是繼日本石川縣、金澤市、京都市議會，第4個與台南市議會簽訂友好交流協定的縣市議會。

郭信良說，和歌山市議會共有38席議員，今日全員出席見證兩市議會締盟，充分表達對台南市議會的重視。另外，和歌山市議會特別修剪掉大樓前方樹木的部分枝幹，以懸掛中華民國國旗。兩國並非邦交國，能在和歌山市議會看到我國的國旗飄揚，很難得，讓他很感動。

他表示，今日締結友好協定是一個開端，雙方必能在這樣的基礎上共同努力，帶動台南、和歌山市雙城的共榮發展，更加深台灣與日本的友好情誼。

井上直樹表示，和歌山市議會自2010年即組成和歌山市日台友好議員聯盟，以加強台日交流，今日與南市議會簽訂友好交流協定，正是雙方交流合作更具體化，相信也可進一步提升雙方的友誼。另外，他很感謝南市議會帶來當季的芒果與和歌山市民分享，希望日後也能帶著和歌山市的農產品到台南推廣。

南市議會表示，這次參與簽署儀式的議員，除議長郭信良外，還包括吳通龍、蔡秋蘭、曾信凱、蔡旺詮、陳怡珍、林美燕、林易瑩、沈家鳳、許又仁、林阳乙、鄭佳欣、沈震東、陳昆和、周奕齊、杜素吟、谷暮．哈就、劉米山、林志聰等18位議員。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法