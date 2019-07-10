政院人總開會 軍公教傾向明年不調薪

2019-07-10 15:07

〔記者李欣芳／台北報導〕明年軍公教人員是否調薪，引發各方關注，行政院人事行政總處今天上午召開軍公教待遇審議委員會，討論明年度軍公教人員待遇是否調整，人事總處堅持不願透露今天會議結論，不過，根據本報記者掌握的訊息，今天會中的討論傾向不調薪，審議委員會綜合各項考量，認為去年軍公教人員已加薪3%，今年整體物價指數預估只漲0.7%，因此尚無調薪的必要。

人事總處將進一步呈報，由行政院長蘇貞昌最後決定明年軍公教是否調薪，政院未來可望拍板明年軍公教不調薪。

事涉敏感，人事總處面對本報記者詢問，僅表示今天會議是聽取委員的意見，會將建議方案呈報給行政院參考並由政院做政策決定。不過，根據消息來源透露，今天會議的結論並非只有調薪或不調薪兩案並陳，會中討論確實傾向明年不調薪。

據悉，最近20年來，軍公教僅調薪5次，分別為88年、90年、94年、100年、107年，儘管人事總處今天的會議中，有人認為透過調薪可能產生擴張效應，刺激景氣，反對者則認為財政整體評估後，目前物價平穩，再調升恐影響地方財政，但會中考量今年整體物價指數預估只漲0.7%，且去年軍公教人員已加薪3%，因此傾向不調薪。

一位政府知情官員表示，由於軍公教去年度才調薪3%，明年度軍公教調薪機率不大。另外，軍公教若調薪3％，所需經費估計將超過200億元，也將構成行政院編列明年中央政府總預算的一項壓力。

據悉，儘管不少軍公教人士對調薪有期待，不過，明年軍公教恐難加薪。美中貿易大戰雖然暫時休兵，但整體變數仍然存在，今年的全球經濟成長腳步明顯放緩，行政院主計總處也將台灣今年經濟成長預測值下修到2.19%，這使軍公教明年加薪的可能性大幅降低，一位行政院官員也表示，由於去年才調薪，過去10多年也沒有調薪調得這麼頻繁。

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