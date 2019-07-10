抓到了！散佈蘇揆摔筆假訊息 韓粉電腦工程師到案表懊悔

2019-07-10 12:57

〔記者 邱俊福／台北報導〕近日網路流傳、張貼行政院院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息，行政院即時發布新聞對外澄清此事，刑事局偵九大隊經主動偵查，鎖定在自己臉書表明「道不同不相為謀，志不同不相為友，只支持韓市長」的詹姓電腦工程師，昨天通知他主動到案說明後，表達非常懊悔，自己的不當行徑。

警方調查，行政院院長蘇貞昌日前至屏東縣參加鄉親公祭追思會，簽名時被當時現場服務的一名女性禮儀師錄影，並將過程PO在臉書，該影片流傳後，住在新北市的47歲詹姓電腦工程師觀看到此影片，不滿蘇貞昌有丟筆動作，便透過手機將影片轉PO在自己臉書，並附記「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的」等文字，明顯張冠李戴，製造不實訊息。

該假訊息，立即在網路、LINE通訊軟體等社群快速散布，指行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的假消息，引發社會輿論高度關注及討論。事後，行政院雖立即已澄清非事實，但網路平台上卻仍不斷轉傳。

刑事局偵九大隊經追查不實訊息來源，發現詹男涉嫌重大，昨天通知他到案說明，對於張貼不實訊息至臉書導致廣大網友以訛傳訛，感到非常後悔，訊後已將相關卷證函請新北市警局依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，移送裁處。

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