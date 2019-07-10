抓到了！散佈蘇揆摔筆假訊息 韓粉電腦工程師到案表懊悔
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詹男在臉書張貼行政院院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息。（記者邱俊福翻攝自臉書）

詹男在臉書張貼行政院院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息。（記者邱俊福翻攝自臉書）

2019-07-10 12:57

〔記者 邱俊福／台北報導〕近日網路流傳、張貼行政院院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息，行政院即時發布新聞對外澄清此事，刑事局偵九大隊經主動偵查，鎖定在自己臉書表明「道不同不相為謀，志不同不相為友，只支持韓市長」的詹姓電腦工程師，昨天通知他主動到案說明後，表達非常懊悔，自己的不當行徑。

警方調查，行政院院長蘇貞昌日前至屏東縣參加鄉親公祭追思會，簽名時被當時現場服務的一名女性禮儀師錄影，並將過程PO在臉書，該影片流傳後，住在新北市的47歲詹姓電腦工程師觀看到此影片，不滿蘇貞昌有丟筆動作，便透過手機將影片轉PO在自己臉書，並附記「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的」等文字，明顯張冠李戴，製造不實訊息。

該假訊息，立即在網路、LINE通訊軟體等社群快速散布，指行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的假消息，引發社會輿論高度關注及討論。事後，行政院雖立即已澄清非事實，但網路平台上卻仍不斷轉傳。

刑事局偵九大隊經追查不實訊息來源，發現詹男涉嫌重大，昨天通知他到案說明，對於張貼不實訊息至臉書導致廣大網友以訛傳訛，感到非常後悔，訊後已將相關卷證函請新北市警局依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，移送裁處。

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