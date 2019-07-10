處理釘子戶 新北通過「代拆」辦法預計月底上路

2019-07-10 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕「都市更新條例」今年1月30日修正公布，針對過去棘手的不同意戶，建立明確的處理程序。新北市政府擬定5階段的「代拆」辦法，若經多次協商仍協調不成，可向市府申請代為拆除，草案今天市政會議通過後，將送行政院備查，預計7月底上路。

都市更新處代理處長張壽文表示，配合中央新版「都市更新條例」實施，市府訂定「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」草案，針對俗稱「釘子戶」的不同意戶，制定完善的協調機制與代拆程序，強化市府執法的正當性與合理性。

草案概分為前置作業、申請、協調、研商與執行5階段，當都更案的權利變換計畫發布實施後，不同意戶可於2個月內提出異議，實施者本著「真誠搓商」精神，與不同意戶協商，若3次以上不到場或協調不成，即可向市府申請代拆。

實施者提出申請後，市府審查文件，並成立5人「再協調小組」，成員包括城鄉發展局代表、實施者與不同意戶代表展開協商，如果建築物屬於海砂屋、震災受損等危險建物，協商2次後即便住戶不同意，市府仍會強制拆除，確保公共安全，針對一般案件，則於2次協調不成後，交由都市更新審議委員會決議是否拆除，市府再邀集有關單位研商代拆事宜並執行拆遷。

張壽文強調，「代拆」辦法僅針對拆除日期、方式與安置措施等進行協商，不討論權利變換（可分回多少）議題，因此不論是地主、違章建築或非所有權人等不同意戶皆適用，藉此扭轉過去「撐到最後才是贏家」的錯誤觀念。

張壽文說，目前全市有5件都更案在權利變換計畫發布後，仍有1至3戶不同意戶，新法上路後將可申請代拆。

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