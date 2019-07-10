被問民調落後韓國瑜9％ 郭台銘：我絕對不相信

2019-07-10 11:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今天拜訪基隆市，媒體詢問他對現階段民調落後高雄市長韓國瑜達9％的看法，郭台銘說：「我絕對不相信」，這表示蔡英文總統最擔心他出線，如果國民黨不能高雄贏、總統大選贏、立委過半贏「三贏」，就中了小英的養套殺策略，會從三贏變三輸。

郭台銘今天一早拜會國民黨基隆市黨部，並到中正公園大佛禪院、廟口奠濟宮參拜，沿途支持者高舉「挺郭有理」、「拒絕霸凌」、「2020總統唯一郭台銘」等布條看板力挺，高喊郭董凍蒜。

媒體詢問，近日有綠營人士號召支持者「有瑜點魚、無魚吃菜（蔡）」，企圖反串灌票，助高雄市長韓國瑜出線，「韓國瑜贏你9％，你相信嗎？」對此，郭台銘說：「我絕對不相信」，韓國瑜是很強的對手，但他也不是沒有希望，他認為人民如果選擇拚經濟，他是最合適的人選。

郭台銘表示，今天大家很清楚這一星期的民調已經失真，表示在家接電話的辦法是有問題的，國民黨一開始就不接納他做手機民調的建議，要大家一個禮拜不出門等著接電話，他的選民大部分都有事，不管是做生意、去外面上班等。

郭台銘說，誰來帶領中華民國，讓台灣有機會翻轉、迎向未來；誰最能肅清貪腐，沒有跟黑金勾結；誰最能帶所有中小企業到美國、日本打世界盃，這三個問題的答案都是他，2300萬的同胞們，要珍惜你們的選擇，如果說國民黨這次不能「三贏」，就中了小英的養套殺策略，民調突然在幾天內暴增，表示小英最擔心他的出線。

郭台銘說，他對國民黨的期待是很高的，大家也都對國民黨保持著期待、改革的心情，國民黨下午要開中常會，不曉得有沒有人敢像高雄市副議長陸淑美一樣，為了拚經濟敢開武昌起義的第一槍，「國民黨醒醒吧，中央委員醒醒吧，你們命運還剩多久，這樣搞下去你們就是被民進黨殲滅了，愧對國父孫中山建立國民黨的一百多年歷史。」

郭台銘表示，國民黨不改造，中央委員如果要把國民黨搞垮，就是歷史的罪人，他鄭重呼籲，他不為名不為利，為了感恩奉獻站出來，但是這三個月，他覺得國民黨真的太多需要改革的，為什麼年輕人不加入國民黨，要怎麼重振國民黨的雄威，今天下午中常會要好好討論有建設性的意見，能勝選的方法，不然就坐以待斃。

郭台銘強調，他的政見連初選對手朱立倫也同意，做臍帶血等大健康產業的一環，朱也聽懂了，不再反對，國家不能沒有下一代，台灣人口老化、年齡少子化，人口幾十年後只剩1600萬人，到時候所有的建設都是空談，0到6歲國家養的政見不但要做，他是傾家蕩產的做，立法院過半一定會通過這個法案，這是國家最重要的希望，不管是柯粉、朱粉也好，今天在此危急存亡之秋，要讓一個懂經濟、產業、未來，把台灣帶到新的境界的人，「你們這幾天就辛苦一點，在家挺我，若認為有人做得比我更合適，我尊重人民的選擇。」

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