另租屋 韓國瑜駁市長官邸養蚊子 ：歡迎公益團體使用

2019-07-10 11:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今公開租屋處照片，強調簡單房子提供休息地方；至於外界質疑市長官邸養蚊子，韓國瑜表示，歡迎公益團體使用、不用客氣。

高雄市長韓國瑜今公開租屋處照片，媒體問他要表示不是住豪宅嗎?韓國瑜回應現在他住的問題，大家都很關切，他開玩笑表示，他剛來高雄，大家都關心他的髮型，現在都關心他的住處。

韓國瑜強調，他就是租1間簡單的房子，讓生活很簡單，提供休息等就好，晚上累了回去睡個覺，第二天起床就開始忙碌，食衣住行對他而言，都是非常簡單。

至於有命理師稱韓國瑜住處格局不利選總統?韓國瑜回應他尊重命理師看法。

外界對於市長官邸放著養蚊子有疑慮，認為市府官員想與市長韓國瑜討論市政較不便，韓國瑜表示，市府官員跟他討論市政完全方便，不管在鳳山或四維行政中心都非常方便。

韓國瑜指出，市長室與各個局處溝通，不管時間與空間都非常方便，這個問題完全不存在，他強調市長官邸開放公益團體使用，若有公益團體想要使用的話，市府非常歡迎、不用客氣。

新聞局長王淺秋補充說明，市長租屋地方很簡單，他認為簡單就好，未增加維安人力，但因那裏本來就有警方的巡檢站，所以問題不大。

至於何時開放給公益團體使用?新聞局長王淺秋表示，原本市長官邸並沒有要浪費，規劃開放給公益團體使用，但因修、繕人員進駐費用很高，每個月維護費10多萬元，還沒辦法進一步有具體進展，市府仍在評估中，但目前沒有費用產生。

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