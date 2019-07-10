參訪Dcard 申請帳號 蔡英文：我的專長是做總統

2019-07-10 09:47

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨天參訪Dcard公司了解年輕人如何創業，她特別帶著倫敦政經學院的畢業證書申請了 Dcard 帳號，蔡英文在她的帳號個人興趣與專長欄寫著：廚藝、養貓、養狗、看書、國際經貿談判，她說，這是她當政治人物之前的專長（指經貿談判）「現在我的專長是做總統」，引發一陣笑聲。蔡總統今天並在臉書上說，發現問題，想辦法用創意解決問題，就是台灣年輕人最厲害的地方。台灣的年輕人絕對有能力，用創新、行動力站上世界的舞台。

蔡英文未來將會在Dcard上發文，與網友互動討論。

蔡英文今天上午在臉書表示， 前陣子，她去了台灣新創公司Whoscall，昨天我又去參觀員工平均年齡只有27歲的Dcard，聽聽台灣年輕人創業的故事，也了解台灣新創、本土社群網站的產業狀況。

她表示，Dcard的共同創辦人兼執行長，27歲的林裕欽Kytu告訴她，他們的理念是要「讓每個人找到共鳴」，用獨創的「抽卡」系統，吸引年輕人加入互動，留在Dcard的論壇上討論。 他們還與她分享，創業初期，20個人擠在一間小公寓，苦惱鑰匙不夠，卻發展出輸入關鍵字「芝麻開門」，結合app就能遠端開啟大門的小故事。

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統和全體員工分享參訪心得時，也特別提醒Dcard員工，每天盯著螢幕，要多注意眼睛保護，並強調，青春的創造力跟創新的能力，是無限的，勉勵年輕的員工要好好把握黃金時刻。

林鶴明說，員工也向總統提問，有沒有讓年輕人能夠放心生孩子的方法？總統回答，除了給年輕人減稅之外，今年8月開始，政府也推出準公共化政策、育嬰補貼，都是為了幫助年輕人，體貼年輕家庭。

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