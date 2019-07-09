2300萬「里民」注意！內政部來介紹大家的「開山里」了！

2019-07-09 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕今天中午（9日）不少民眾手機突然收到一封「疫情警示」，顯示「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」，事後才知道原來是疾管署操作失誤，不過也意外讓「開山里」爆紅。對此，內政部搭上時事轉貼開山里辦公室的公告，藉此機會向全台人民介紹位在台南市中西區的開山里特色，超有梗的介紹文，也立刻讓網友笑瘋。

內政部今晚在臉書貼出「本日最夯里」開山里的辦公室公告，公告開頭就向「2300萬的開山里里民」問好。辦公室表示，發現今天多人在網路上搜尋「開山里」，因此特地來向大家介紹一下該里的特色，「希望各位里民們能更認識自己住的里」。超有梗開場白，立刻引起網友關注。

開山里辦誇張地介紹，社區公園有九座山，有的要搭船前往；另外，還有配有直升機的「里民機動救護站」，里辦自豪地說「就不信其他村里也有」！同時公告也提醒大家，要做好防蚊措施，避免蚊蟲孳生；另外，暑假到來，也請大家一定要遠離毒品。「否則，我們社區守望相助隊會來守望你」。

最後，開山里辦也歡迎大家來「社區公園」走走，「我們的社區公園很大，不是那種慢跑3分鐘就繞完的那種。我們社區公園可以讓你享受陽光、沙灘、芬多精」，開山里也自豪，能做到這樣的社區公園，全台真的沒有幾個。

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