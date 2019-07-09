批國民黨「七月半鴨子」 環團籲中選會妥適處理重啟核四公投

2019-07-09 12:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨日前舉辦總統初選政見發表會時，5位參選人都提到要使用核能，此外「重啟核四」公投領銜人黃士修也在7月7日國民黨凱道造勢中現身喊話。對此，綠色消費者基金會等環保團體今召開記者會，除痛批國民黨如「七月半鴨子」般不知死活，也直指黃領銜提出的公投理由書是滿篇謊言，呼籲中選會妥適處理。

環境保護聯盟創會會長施信民在會中首先指出，目前正在進行公投連署的只有2案，包括環保聯盟推動的「廢核再生」及擁核人士的「重啟核四」，其中擁核人士居然把日前台鐵殺警案與1991年10月發生的核四廠警民衝突事件相提並論，甚至喊出「血債償還」來動員民眾連署「重啟核四」公投，他對這種仇恨動員方式深感不齒。

施信民與綠色消費者基金會董事長方儉共同解釋，當年警民衝突事件是因為原能會在環評委員抗議下通過了核四環評，當地鄉親到核四廠搭設棚架抗議，警方卻毀約拆除棚架，雙方爆發衝突後不幸造成一名保警死亡，但該案肇事者不是當地民眾，也非環團人士，而是一名前往拜訪友人的民眾，黃士修在理由書中稱當年開車撞死保警的人是環團人士，此部分必須予以澄清。

此外施也提到，該案理由書稱該事件是台灣使用核電40年來唯一造成人命死傷的事故，此部分也是謊言，因為根據原能會統計，自1978年核一廠一號機開始商轉起算，41年來已有22名核電廠員工受傷及2人死亡，承包商也有25人受傷及1人死亡，這還不含因為受曝（在輻射下）而罹病死亡者。

施強調，中選會不應從正確訊息的提供者淪為假訊息的傳播者，這將使人民以錯誤訊息做為投票判斷，嚴重傷害公投制度基本精神，呼籲中選會對這種充滿不實訊息的公投理由書要做出妥適處理，也希望擁核人士知所節制。

方儉提到，黃士修提出的理由書中一共有11個不實謊言，如果中選會把這種理由書印出去，等於國家公文書將是滿篇謊言，這是民主的恥辱，目前他已對此提出司法救濟，在告發、告訴事項中列出前行政院長張善政等連署者，「請這些連署的人要想清楚，你變成詐騙集團的共犯！」

針對國民黨在7月7號活動中宣傳擁核公投，方儉今表示，按照地層活動的週期，台灣現在已進入大地震高峰期，國民黨根本是「七月半的鴨子，不知死活」。對於黃士修聲稱又拉了30多萬份公投連署，方儉則表示，30萬人一起講謊話也不會變成真的，未來會全力說服大家去投反對票，而且人越多的話，將來他們告的人也越多，賠償金額也會越高，「我想是多多益善啦！」

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