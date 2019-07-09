國家養小孩？ 林右昌：企業可開空頭支票 民眾會判斷

2019-07-09 12:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘提出「0到6歲國家養」政見，基隆市長林右昌今天被媒體問到對該政見的看法，林右昌表示，企業可以開空頭支票，總統選舉不應該開了政見的支票，但沒有落實的方式，他尊重郭台銘的主張，不過他認為老百姓會去做理性的判斷。

郭台銘提出「0到6歲兒童由國家養」的政見引起爭論，預計明天到國民黨基隆市黨部拜會，並參拜大佛禪院、基隆廟口奠濟宮。

媒體今天詢問林右昌對「0到6歲國家養」政見的看法，會不會擔心該政見對地方財政造成負擔？林右昌表示，企業的領導與作法和政府有很大的不同，他看全世界只有沙烏地阿拉伯等挖到石油的中東國家才有辦法這樣做，這是非常大的支出，且必須是持續性的，這麼重大的政策財源必須非常穩定，不可能不先做預算規劃。

林右昌說，郭台銘說要去課富人稅，但他認為這是兩碼子事，而且叫富人稅也不太正確，這有點歧視富人的感覺，因為這種稅收是社會正義與責任，讓社會秩序與運作更有效，另外就是財務的重新分配，這有一個社會安全穩定的政策思維在後面，把對有錢人課稅與0到6歲國家養這兩件事連起來，在政策思維上不是非常有邏輯性。

此外，林右昌還說，要用個人的財富去養整個國家的小孩，更是不可能的事，私人財產跟國家的財政預算規劃不能混為一談，當然每位參選人都有權利提出主張，不過，現在老百姓的眼睛是雪亮的，相信人民會理性的判斷。

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