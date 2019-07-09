調查官轉傳蘇揆摔筆影片 調查局長呂文忠說話了

2019-07-09 11:16

［記者錢利忠／台北報導］網傳影片指行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的假消息，蘇揆雖已澄清非事實，但臉書粉專「只是堵藍」卻貼出1張LINE截圖，指高雄市調查處副處長顏正義疑似轉貼假消息。對此，調查局長呂文忠今早出席最高檢察署的查賄督導小組揭牌儀式後表示，將儘快調查，有結果一定依相關規定議處。

呂文忠表示，已經初步了解假訊息的來源，目前刑事局也在偵辦追查，針對調查官被爆料疑似轉貼假消息一事，調查局已指示督察處進行調查及了解，調查結果如有違反相關規定，一定依照法規議處，至於昨天調查局就此事所發的新聞稿，初步是根據他（指顏正義）的說法，實際狀況還要經過調查才能做最後認定。

調查局昨日發佈新聞稿指出，初步調查顏正義在LINE上接到大學同學傳來的擲筆影片及訊息，只是隨興轉傳到調查班群組，不久後另名同學傳來告知影片是假的，他準備再傳「假訊息警語」時，正巧接獲長官詢問電話，自覺不妥，立刻就收回影片訊息，致未傳送警語訊息。

調查局表示，在顏正義轉傳影片訊息前，網路即已流傳相同訊息，影片上方的批評文字並非顏所書寫，顏並非假訊息的源頭，更無所謂特殊立場、移花接木或公器私用等情形，顏對於自己輕率轉傳又未及時加註警語，造成外界誤解及調查局形象受損，深感抱歉。

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